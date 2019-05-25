شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد أستلام "تذكرتى" لمباريات بطولة الأمم الأفريقية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطبيق "تذكرتى" يعلن مواعيد عمل منافذ استلام التذاكر الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية خلال شهر رمضان/ من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء قبل الإفطار ومن 8 مساء إلى الواحدة صباحا بعد الإفطار.

وأوضح تطبيق تذكرتى أنه بالنسبة لتذاكر الدرجه الثانية و الثالثة، فجميع مراكز الشباب التالية، مركز شباب الجزيزة / مركز شباب الأولمبى المعادى / نادى منتخب السويس / مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعليه / الحى السادس بأكتوبر / نادى اصحاب الجياد بسموحه / نادى الشمس.

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وقال تطبيق "تذكرتى" إنه فيما يتعلق بتذاكر الدرجة الأولى فرع أورنج التالية فى مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع و الرحاب والدقى وسط البلد و الزمالك والمنيل والعباسية وشبرا و 6 اكتوبر والهرم والمعادى والمقطم والاسكندرية والاسماعلية و السويس .

وأوضح أنه إذا تم التحقق من ذلك سيتم ارسال رساله نصيه قصيره وبريد الأكترونى يتضمن بطاقه هاويه المشجع ( FAN ID ) وكلمه المرور لتسجيل الدخول الى حسابك والحصول على بطاقه هاويه المشجع ( FAN ID )، حيث خصصت تذكرتى خطاٌ ساخنا للاستفسارات و الحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.