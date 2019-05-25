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نهضة بركان يجبر الاتحاد السكندري علي المران في المكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاتحاد السكندري مرانه الأول تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق، علي استاد حرس الحدود بالمكس ، بعد استغلال فريق نهضة بركان المغربي ملعب الفريق بأحد الفنادق بالاسكندرية لخوض مرانه عليه استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية .

ووجه مسئولي الاتحاد السكندري الشكر لمسئولي استاد حرس الحدود علي الموافقة علي استقبال مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الاخيرة ببطولة الدوري.

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وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.

 

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