شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على توقيت إنهاء عقد لاسارتى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رضخ محمود الخطيب رئيس الأهلى لضغوط القرار الجماعى لأعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على رحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتى عن القلعة الحمراء. لمزيد من التفاصيل ومعرفة توقيت رحيل لاسارتى اضغط هنا..

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