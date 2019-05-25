شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يكشف لـ سوبر كورة حقيقة مفاوضات الأهلى مع قاهر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حقيقة تفاوض الأهلى مع التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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