شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح كبار سموحة وثنائي المنتخب راحة إضافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة ، منح اللاعبين الكبار في الفريق راحة إضافية عن باقي اللاعبين ، بالإضافة إلي الثنائي الدولي محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وأحمد أبو الفتوح الظهير الايسر ، بعد انضمهامهما إلي قائمة المنتخب الوطني .
ويستأنف فريق سموحة تدريباته الجماعية غدا السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري .
ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.
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