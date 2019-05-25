شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح كبار سموحة وثنائي المنتخب راحة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة ، منح اللاعبين الكبار في الفريق راحة إضافية عن باقي اللاعبين ، بالإضافة إلي الثنائي الدولي محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وأحمد أبو الفتوح الظهير الايسر ، بعد انضمهامهما إلي قائمة المنتخب الوطني .

ويستأنف فريق سموحة تدريباته الجماعية غدا السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري .

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.