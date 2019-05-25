مران الزمالك.. مشاركة عبد الله جمعة وبو طيب.. وتقسيم اللاعبين إلى مجوعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا على ملعب الجيش ببرج العرب استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي المقرر له مساء الأحد على نفس الملعب في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المران شهد مشاركة جميع اللاعبين الـ22 المختارين لخوض المباراة وشارك عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق والمغربي خالد بوطيب مهاجم القلعة البيضاء في التدريبات بصورة طبيعية.

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ومن جانبه، عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني جلسة مع اللاعبين في بداية التدريب ألقى خلالها بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة.

وعقب الجلسة، أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال أعقبها تقسيم للاعبين إلى مجموعتين أحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي المدرب المساعد والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأيمن عبد العزيز مدرب.

وتضمن مران الزمالك، عددا من الجمل التكتيكية قبل مواجهة نهضة بركان، واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون بصورة جيدة.