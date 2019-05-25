تقارير: قلق في صفوف نهضة بركان قبل مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أبدى الطاقم التقني لفريق نهضة بركان المغربي قلقه من جودة أرضية ملعب برج العرب والذي سيستضيف مباراة الزمالك بنهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأفادت صحيفة "le 360" المغربية، أن الطاقم التقني للفريق البركاني أجرى اتصالاً هاتفيًا بزكريا عبوب لاعب فريق الرجاء البيضاوي السابق، والمدرب الحالي للمنتخب المغربي تحت 20 عامًا.

وأضافت الصحيفة المغربية أن سبب تواصل الطاقم التقني بفريق نهضة بركان مع مدرب منتخب المغرب للشباب جاء للتعرف على حالة أرضية ملعب برج العرب ومدى صلاحيته.

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وأوضحت الصحيفة أن الطاقم التقني لفريق نهضة بركان أبدى تخوفه من جودة أرضية ملعب برج العرب التي سيخوض عليها آخر حصة تدريبية غدًا السبت.

وسبق وأن خاض زكريا عيوب تجربة مع منتخب المغرب للشباب على ملعب برج العرب بسبب إقامة منافسات بطولة شمال إفريقيا والتي أقيمت في الاسكندرية ما بين 4 وحتى 14 أبريل الماضي.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في المغرب انتهت بفوز فريق نهضة بركان بهدف دون رد حيث جاء الهدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولي لابا كودجو.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك مباراة العودة في نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القاري، في المقابل أمام نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز.