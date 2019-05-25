ميدو يعود إلى مصر لمؤازرة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، عودته لمصر لمتابعة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية. وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" راجع مصر بكره مخصوص ان شاء الله هروح مباراة الزمالك مع أولادي الثلاثة". وأضاف:" نفسي اشوف الملعب مليان جمهور زمالك زي زمان..ان شاء الله هنكسب ". ومن المقرر أني يُقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل 26 مايو على ملعب برج العرب في الإسكندرية؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز نهضة بركان بهدف نظيف.

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