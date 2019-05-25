مباشر.. نهائي إفريقيا.. الوداد 0 - 0 الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب "مولاي عبد الله".

وتأهل فريق الوداد البيضاوي لنهائي دوري الأبطال على حساب صنداونز الجنوب إفريقي بالفوز عليه (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، صعد فريق الترجي التونسي - حامل اللقب في النسخة الماضية- للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي بالفوز على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وجاء تشكيل الوداد البيضاوي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، اسماعيل الحداد.

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في المقابل، جاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، خليل شمام، سامح الدربالي، أيمن بن محمد.

خط الوسط: كوليبالي، فرانك كوم، غيلان شعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري، يوسف البلايلي، جونيور لوكوزا.

تفاصيل المباراة

فريق الترجي انتظر حتى الدقيقة 44 ليسجل كوليبالي هدف فريقه الأول بعد رأسية حاول حارس الوداد إبعادها ترتد مرة أخرى للاعب الترجي أمام المرمى ليسجل في الشباك الخالية.

وفي الوقت بدل الضائع رفض جهاد جريشة حكم المباراة احتساب هدف لصالح الوداد المغربي بداعي الخطأ.