مران الأهلي.. علي لطفي ينتظم.. والشيخ يغادر للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

انتظم علي لطفي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، في المران الجماعي والذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وتعافى حارس الأهلي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، والتي حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرًا.

وغادر أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، المران الجماعي متأثرًا بإصابته في القدم.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية في القدم خلال التقسيمة، حيث خضع للكشف الطبي قبل أن يغادر ملعب التتش رفقة خالد محمود، طبيب الفريق.

وفي سياق متصل، خاض لاعبو الأهلي الأساسيين في مباراة الإسماعيلي الأخيرة لتدريبات استشفائية، على هامش المران الجماعي.

وكان الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس من أجل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة لاسارتي على تقسيم لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران المسائي.

وقام لاسارتي بتوجيه لاعبي الفريق خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية، حيث شهد الران مشاركة الثنائي رمضان صبحي وعلي معلول رغم مشاركتهما أساسيًا في مباراة الإسماعيلي الماضية.

وحرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي.

وكان الأهلي فقد نقطتين في المباراة الماضية بعد التعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ18.

ويستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة، حيث يتبقى للأحمر مبارتين في البطولة المحلية أمام المقاولون العرب والزمالك.