أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الرئيسي على ملعب الجيش ببرج العرب بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء الأحد على نفس الملعب في نهائي الكونفدراليةالإفريقية .
وبدأ المران الذي استمر لمدة ساعة بمحاضرة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني اختتمت بقراءة الفاتحة من اللاعبين بعدها أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ
تضمن المران عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون في حالة من الحماس الشديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخوض مرانه الأساسي استعداداً لمباراة نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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