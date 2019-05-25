اخبار الرياضه

الزمالك يخوض مرانه الأساسي استعداداً لمباراة نهضة بركان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الرئيسي على ملعب الجيش ببرج العرب بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء الأحد على نفس الملعب في نهائي الكونفدرالية

الإفريقية .

وبدأ المران الذي استمر لمدة ساعة بمحاضرة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني اختتمت بقراءة الفاتحة من اللاعبين بعدها أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بوزيان مدرب الأحمال أعقبها تقسيم للاعبين إلى مجموعتين إحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي المدرب المساعد والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز مدرب الفريق .

تضمن المران عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون في حالة من الحماس الشديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخوض مرانه الأساسي استعداداً لمباراة نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا