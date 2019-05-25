الزمالك يخوض مرانه الأساسي استعداداً لمباراة نهضة بركان

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الرئيسي على ملعب الجيش ببرج العرب بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء الأحد على نفس الملعب في نهائي الكونفدرالية

الإفريقية .

وبدأ المران الذي استمر لمدة ساعة بمحاضرة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني اختتمت بقراءة الفاتحة من اللاعبين بعدها أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ

بوزيان مدرب الأحمال أعقبها تقسيم للاعبين إلى مجموعتين إحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي المدرب المساعد والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز مدرب الفريق .

تضمن المران عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون في حالة من الحماس الشديد.