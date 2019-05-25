باريس سان جيرمان يسقط أمام ستاد ريمس بثلاثية في ختام الدوري الفرنسي

فاز فريق ستاد ريمس علي حساب نظيره باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب أوغيست دولون ضمن الأسبوع الأخير من الدوري الفرنسي .
سجل أهداف اللقاء عبد الرحمن بابا في الدقيقة ، ماثيو كافارو في الدقيقة 56 ، بابلو شافاريا في الوقت الضائع لصالح فريق ستاد رميس بينما سجل هدف باريس سان جيرمان كليان مبابي
وبتلك النتيجه يرتفع رصيد ستاد رميس إلي النقطة 55يحتل بها المركز التاسع بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 91يحتل بها صدارة الدوري الفرنسي ويواصل السقوط في الدوري الفرنسي منذ تتويج بلقب المسابقة في الأسبوع الـ36من الدوري الفرنسي
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