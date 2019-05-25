اخبار الرياضه

أوكرانيا تفوز على أمريكا في كأس العالم للشباب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح منتخب أوكرانيا في تحقيق الفوز علي الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب  ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا ضمن منافسات الجولة

الجوالة الاول للمجموعة الرابعة.

سجل أهداف اللقاء سيرهي بوليتسا في الدقيقة 26للمنتخب الأوكراني بينما تعادل للمنتخب براندون سيرفانيا في الدقيقة 32 وسجل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
هدف الفوز دنيس بوبوف في الدقيقة 51لمنتخب اوكرانيا.

وبتلك النتيجة يحصل أوكرانيا أول ثلاث نقاط  تحتل بها المركز الثاني خلف منتخب نيجريا المتصدر بفارق الأهداف بينما يتجمد رصيد الولايات المتحدة الأمريكية وتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف قطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تفوز على أمريكا في كأس العالم للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا