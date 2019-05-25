أوكرانيا تفوز على أمريكا في كأس العالم للشباب

نجح منتخب أوكرانيا في تحقيق الفوز علي الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا ضمن منافسات الجولةالجوالة الاول للمجموعة الرابعة.
سجل أهداف اللقاء سيرهي بوليتسا في الدقيقة 26للمنتخب الأوكراني بينما تعادل للمنتخب براندون سيرفانيا في الدقيقة 32 وسجل
وبتلك النتيجة يحصل أوكرانيا أول ثلاث نقاط تحتل بها المركز الثاني خلف منتخب نيجريا المتصدر بفارق الأهداف بينما يتجمد رصيد الولايات المتحدة الأمريكية وتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف قطر.
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