بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والترجي والتي ستنطلق في تمام الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وستكون مباراة الوداد ضد الترجي منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وجواد بده كما يمكنكم مشاهدتها بجودة عالية من خلال الشاشة التالية .. وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري جهاد جريشة بمهمة إدارة المباراة المرتقبة. بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والترجي ..

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