بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والترجي والتي ستنطلق في تمام الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد اللهفي ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وستكون مباراة الوداد ضد الترجي منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 1
وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري جهاد جريشة بمهمة إدارة المباراة المرتقبة.
بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والترجي ..
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