تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
وقام لاسارتي بتوجيه لاعبي الفريق خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
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