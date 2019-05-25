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تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي

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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

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الأهلي حرص على تقسيم لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران المسائي، اليوم الجمعة.

وقام لاسارتي بتوجيه لاعبي الفريق خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة

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التي حصل عليها الفريق، أمس الخميس، عقب مواجهة الإسماعيلي أمس الأول والتي كانت مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتازالأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

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الأهلي استأنف تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.

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