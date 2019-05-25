إبراهيم عثمان يوافق على سفر الإسماعيلي بالطيران

يغادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بالطيران إلى مدينة الجونة ، وذلك ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة فريقها يوم الاثنين المقبل ، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من

بطولة الدوري الممتاز.

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على هذا الطلب فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق ،

نظراً لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة.

ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.