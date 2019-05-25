إبراهيم عثمان يوافق على سفر الإسماعيلي بالطيران

يغادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بالطيران إلى مدينة الجونة ، وذلك ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة فريقها يوم الاثنين المقبل ، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة منبطولة الدوري الممتاز.
ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على هذا الطلب فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق ،
ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.
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