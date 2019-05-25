علي لطفي ينتظم في مران الأهلي الجماعي

علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى لطفي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، التي حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء

الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الخميس، عقب مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأول، الأربعاء.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.