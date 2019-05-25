لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، خاضوا تدريبات استشفائية، مساءاليوم، على هامش مران الفريق الجماعي.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في لقاء الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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