مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في لقاء الإسماعيلي

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، خاضوا تدريبات استشفائية، مساء

اليوم، على هامش مران الفريق الجماعي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن

لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.