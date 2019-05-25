الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادةمارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
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