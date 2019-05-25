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أوروجواي تهزم النرويج بثلاثية في كأس العالم للشباب

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نجح منتخب أوروجواي في تحقيق الفوز على منتخب النرويج بثلاثة مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاديون فيدزيفا ضمن منافسات الجولة الأولى المجموعه الثالثة في كأس

العالم للشباب ببولندا 2019.

سجل أهداف أوروجواي في اللقاء داروين نونيز في الدقيقة 21، فرانسيسكو جينيلا في الدقيقة 29 بينما سجل هدف النرويج

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كريستيان بورشجريفينك في الدقيقة 47

وبتلك النتيجه يحصل منتخب أوروجواي علي أول ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثاني بفارق الاهداف عن نيوزلندا متصدر المجموعة  بينما تجمد رصيد منتخب النرويج بدون نقاط يحتل بها المركز الثالث بفارق  الأهداف المستقبلة عن منتخب هندوراس.

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