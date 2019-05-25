اونلاين | لايف yalla plus مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي بث مباشر يلا شوت لايف KORA STAR كورة ستار بث مباشر الترجي والوداد

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الترجي والوداد بث مباشر مشاهدة ماتش الوداد والترجي كورة أون لاين مباراة الوداد والترجي كورة لايف مباراة الوداد والترجي بث مباشر يلا شوت مباراة الوداد والترجي الاسطورة للبث المباشر مباراة الوداد والترجي، تنطلق المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق من رؤوف خليف وجواد بده في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المغرب حيث ينطلق اللقاء والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت تونس، ويسعى كل فريق لاقتناص المباراة لتُسهل عليه مباراة العودة ويقترب من التتويج.

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