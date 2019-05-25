اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 5 / 2019 ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 5 / 2019 ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخبي الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 اللقاء الأول في المغرب، يستضيف ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله ، لقاء بين فريقي الوداد والترجي ، اللقاء الناري الذي يلعب الطرفين على الفوز وليس التعادل لضمان كلآ من هما في مباراة العودة ، وسيقوم بإدارة المواجهة حكمآ مصريآ وهو جهاد جريشه وهذا قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، حيث توج فريق الدم و الذهب لهذه البطولة ثلاث مرة واخر مرة كانت عام 2018 ، يسعي جاهدآ ليتوج هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي ، أما بالنسبة الشياطين الحمر اخر مره توج لدوري أبطال أفريقيا كانت في عام 2017، والمفارقة أن الفريقين قد حققا اللقب علي حساب الأهلي المصري.

تنطلق المواجهة بين فريقي الوداد والترجي في تمام الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 بتعليق عصام الشوالي وجواد بده..

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مشاهدة مباراة الوداد والترجي مباشر

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