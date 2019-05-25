اونلاين | yalla shoot مشاهدة نهائي دوري أبطال أفريقيا الوداد ضد الترجي جودة عالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot مشاهدة نهائي دوري أبطال أفريقيا الوداد ضد الترجي جودة عالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلط الأضواء اليوم الجمعة على ملعب إستاد الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا مرحلة الذهاب والتي تجمع بين الوداد المغربي ضد الترجي التونسي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على روابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً جودة عالية بدون تقطيع.

yalla shoot مشاهدة نهائي دوري أبطال أفريقيا الوداد ضد الترجي جودة عالية

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وكان الوداد قد نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017 بفوزه على فريق النادي الاهلي بالتعادل ذهاباً على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف لكل فريق قبل أن يتمكن من الفوز إياباً على ملعبه المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بهدف واحد مقابل لا شيء.

في المقابل نجح فريق نادي الترجي التونسي في الحصول على لقب النسخة الماضية بالفوز على الاهلي أيضاً حيث خسر ذهاباً في القاهرة بهدف مقابل ثلاثة قبل أن ينجح في تحقيق الفوز إياباً على ملعبه الأوليمبي في رادس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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كما يمكنكم الولوج إلى روابط البث المباشر الإحتياطية لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة توقف البث الرئيسي لضمان مستوى مميز من المشاهدة.