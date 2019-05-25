اونلاين | رابط TIME سبورت PlusHQ الوداد والترجي يلا شوت تابع لايف KOraStaR بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي ضد الترجي التونسي Final

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تابع لايف مباراة الوداد والترجي اليوم الجمعة 24 مايو 2019 مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في توقيت الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت تونس، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت المغرب، والساعة 11:59 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 1:00 صباحًا بتوقيت السعودية، والساعة 2:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، تحكيم جهاد جريشة، التعليق رؤوف خليف وجواد بده

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كورة اون لاين الوداد والترجي، نادي الترجي التونسي هو رابع الأندية الأفريقية فوزًا بألقاب دوري الأبطال، يوتيوب الوداد والترجي حيث فاز الترجي في ثلاث بطولات آخرها العام الماضي 2018 أمام الأهلي المصري، بينما حصل على الوصافة في أربعة بطولات، يلا شوت الوداد والترجي، بينما نادي الوداد البيضاوي فاز بالبطولة في مرتين آخرها عام 2017 وحصل على الوصافة في مرة واحدة فقط، تابع حصري الوداد والترجي اليوم، بث Livehd7 الوداد والترجي.

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ذهاب مباراة نهائي دوري ابطال أفريقيا اليوم، في المغرب بحضور جماهيري كبير، والجدير بالذكر انه تواردت أنباء عن حضور 6 آلاف مشجع لنادي الترجي التونسي لمؤازرة فريقهم في مباراة النهائي

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