رياضة | الأشواط الإضافية تحسم مواجهة الحزم والخليج في إياب ملحق الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأشواط الإضافية تحسم مواجهة الحزم والخليج في إياب ملحق الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الشوط الثاني متقدمًا على ضيفه الحزم بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن إطار مباراة الإياب من الملحق المؤهل لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز لاسانا ديابي هدف المباراة الوحيد لصالح في الدقيقة الرابعة والستون مع عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1/0، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية نظرًا لتفوق الحزم بنفس النتيجة في مباراة الذهاب.

والجدير بالذكر أن الكولومبي جون باجوي سجل هدف الفوز للحزم في مباراة الذهاب، في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو، وتمكن باجوي من تنفيذها بنجاح.