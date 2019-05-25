رياضة | مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي (تغطية مباشرة) Wydad and Altarji

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي (تغطية مباشرة) Wydad and Altarji والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Africa FINAL مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة نهائي دوري أبطال أفريقيا Wydad and Altarji

Africa FINAL مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة نهائي دوري أبطال أفريقيا Wydad and Altarji موعد مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ،Final Champions League Africa يبحث عشاق الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي وخصوصًا متابعي دوري أبطال أفريقيا 2019 عن القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019، حيث تقام مباراة الذهاب بين فريقي الوداد المغربي والترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل الموافق 24 مايو 2019 في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت غرينتش، على ملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

“Africa FINAL مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر رابط ES Tunis كورة اون لاين FREE MAtCH الاسطورة TV نهائي دوري ابطال افريقيا منقولة على قناة beIN SPORTS”

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موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

يستضيف فريق الوداد المغربي على أرضية ملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل الموافق 24 مايو 2019، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت تونس والجزائر والعاشرة بتوقيت المغرب وغرينتش، وذلك في مباراة الذهاب اتي ستجمع بينهم في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي

تذاع مباراة الوداد والترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الدور الدنهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 على قناة بي إن سبورت اتش دي 1 التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، كما تعرض المباراة على أكثر من قناة مجانية لعشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في المغرب ومختلف أنحاء الوطن العربي، ومن ضمن هذه القنوات قناة الأولى المغربية الَارضية كصاحبة الأرض والجمهور وكذلك قناة إدمان اربيذجان التي تبث عبر قمر أوروبا ستار 1 الصناعي من خلال تردد 11175.

تأهل الفريقين للدور النهائي

قد تأهل فريق الترجي التونسي على حساب فريق مازيمبي بعد تحقيقه للفوز في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الدور نصف النهائي من نفس البطولة بهدف دون رد واستطاع الحفاظ على النتيجة في مباراة العودة بعد ان انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما تأهل فريق الوداد المغربي على حساب فريق صن داونز بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد في مجموع مبارتي الذهاب والعودة في الدور نصف النهائي من نفس البطولة.