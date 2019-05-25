رياضة | مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي بث مباشر – التغطية الخاصة والمباشرة

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مباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
الوداد والترجي .. تشكيلتا الفريقين
موعد مباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي
يستضيف الوداد البيضاوي المغربي فريق الترجي الرياضي التونسي فجر السبت 25 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة ويوم الجمعة 24 أيار/مايو الساعة 23:00 بتوقيت تونس والساعة 22:00 بتوقيت المغرب.
البث المباشر لمباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي سيكون حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.