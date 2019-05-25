رياضة | بث مباشر الوداد ضد الترجي Wydad Athletic Club جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

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بث مباشر الوداد ضد الترجي Wydad Athletic Club جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي ضيفه فريق نادي الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

بث مباشر الوداد ضد الترجي Wydad Athletic Club جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأخبار الخاصة بالفريقين والتي حدثت مؤخراً من داخل معسكر الفريقين.

بث مباشر الوداد ضد الترجي Wydad Athletic Club جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

وكان المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الفريقين قد شهد تصريحات نارية من فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق المغربي حيث قال أنه درب أبرز اللاعبين الموجودين في تشكيلة الترجي الحالية.

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وواصل " معين الشعباني عمل معي كمدربا مساعداً وهو يعرف جيداً طرق اللعب التي أعتمد عليها ما يجعل المباراة صعبة على الفريقين.

وأضاف " الوداد تنتظره فرصة كبيرة لحسم اللقاء على أرضه وبين جماهيره خاصةً أن النهائي سيقام على شوطين الشوط الأول في الرباط والحسم سيتأجل إلى تونس.

وأردف " الجمهور سيتابع المباراة على مستوى عالي بين فريقين كبيرين وقيمة اللقاء تفرض نفسها على الجميع لكن الأهم أنني طالبت اللاعبين بفرض أسلوب اللعب.

وأنهى " لا أحب أن أهول الأمور وأضغط على اللاعبين والدليل على ذلك أن إستعدادات الفريق كانت عادية للغاية مثل باقي المباريات في الدوري المغربي لكن الأهم الرد في ملعب المباراة.

بث مباشر الوداد ضد الترجي Wydad Athletic Club جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي يوفرها لكم " الخليج 365 الرياضي "