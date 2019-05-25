رياضة | رسميا.. استقالة خالد الدبل من رئاسة الاتفاق السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. استقالة خالد الدبل من رئاسة الاتفاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد الدبل رئيس الإتفاق، اليوم الجمعة، عدم استمراره كرئيس للنادي؛ وذلك عقب انسحابه من الاجتماع الذي أقامه أعضاء شرف نادي الاتفاق لمطالبة الدبل بالبقاء في منصبه وقيادة قلعة النادي الشرقي، وعدم الرحيل مع موعد انتهاء تكليفه.

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الجدير بالذكر أن الدبل كان قد اشترط توفير دعم مالي للنادي، والفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل.

كما عانى فريق الاتفاق من أزمات مالية في الفترة الأخيرة من الموسم الرياضي المنصرم بشكل كبير.