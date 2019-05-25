رياضة | عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الجمعة، متأثرًا بإصابته في القدم.

وتعرض أحمد الشيخ لإصابة قوية في القدم خلال التقسيمة، حيث خضع للكشف الطبي قبل أن يغادر ملعب التتش رفقة خالد محمود، طبيب الفريق.

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واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس، عقب مواجهة الإسماعيلي، الأربعاء، في اللقاء الذي كان مؤجلا من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

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