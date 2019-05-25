رياضة | عاجل.. تشكيل الوداد أمام الترجي في نهائي إفريقيا (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل الوداد أمام الترجي في نهائي إفريقيا (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التونسي فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة الترجي التونسي، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي تشكيلة الوداد المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي

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خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، إسماعيل الحداد

ويلتقي نادي الوداد صاحب الأرض والجمهور مع الترجي التونسي صباح السبت في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مدينة القاهرة.