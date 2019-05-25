رياضة | عاجل.. الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بالأهلي بسبب أزمة مواعيد الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بالأهلي بسبب أزمة مواعيد الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اجتماع طارئ الآن لبحث أزمة مواعيد مباريات الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يناقش بيبو مع مجلس إدارة النادي القرارات التي اتخذتها لجنة المسابقات بشأن المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، ومدى تأثيرها على مشوار الفريق في المسابقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ٧٤ نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك.

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