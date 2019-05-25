رياضة | تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقسيم لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران المسائي، اليوم الجمعة.

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وقام لاسارتي بتوجيه لاعبي الفريق خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الخميس، عقب مواجهة الإسماعيلي أمس الأول والتي كانت مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.