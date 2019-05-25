رياضة | حارس الأهلي يتعافى من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يتعافى من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى لطفي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، التي حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

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واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الخميس، عقب مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأول، الأربعاء.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.