رياضة | 45 دقيقة تفصل الحزم عن البقاء وسط كبار الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 45 دقيقة تفصل الحزم عن البقاء وسط كبار الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي أمام مضيفه الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن إطار مباراة الإياب من الملحق المؤهل لبطولة الدوري السعودي.

وفشل أصحاب الأرض في إحراز هدف في الشوط الأول، ليقترب نادي الحزم من البقاء وسط كبار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم القادم.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب أنتهت بفوز الحزم بهدف نظيف، أحرزه الكولومبي جون باجوي في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو، وتمكن باجوي من تنفيذها بنجاح.