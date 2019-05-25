رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

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وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.