انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي وبيكيه يخرجان عن صمتهما إزاء "فضيحة ليفربول" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 11:52 مساءً - قال النجم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، إن هزيمة فريقه المفاجئة برباعية نظيفة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا عصفت بموسم برشلونة، في حين أكد جيرار بيكيه مدافع الفريق أنه عانى من عدم تركيز شديد خلال الخسارة "المهينة".

وفي أول مؤتمر صحفي له في أربع سنوات، وأول ظهور إعلامي لميسي منذ الهزيمة 3-4 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا؛ لم يستطع اللاعب الأرجنتيني أن يكتم انتقاده لأداء فريقه على ملعب أنفيلد.

وقال ميسي: "لم يكن الأمر سيئاً تماماً في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني توقفنا عن اللعب، كان هناك طرف واحد فقط في الملعب، وكان هذا أكبر خطأ ارتكبناه".

وأضاف: "أسوأ شيء فعلناه، ولا نستطيع أن نسامح أنفسنا عليه، أننا توقفنا عن القتال وسمحنا لهم بالتلاعب بنا".

وقال "أمضيت موسماً رائعاً كقائد للفريق؛ فزنا بالدوري، ووصلنا لنهائي الكأس. أعتقد أنه كان موسماً جيداً باستثناء مباراة ليفربول التي عصفت بهذا الموسم الرائع".

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بدوره وصف بيكيه الهزيمة التي محت فوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة في الذهاب "بالكابوس"؛ قائلاً إنها تحتاج سنوات للتخلص من آثارها.

وقال في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية اليومية، الجمعة: "يمكنك أن ترى الفريق خلال المباراة لا يتحرك، لقد وضعونا (ليفربول) تحت ضغط".

وأضاف: "أعتقد أن التركيز كان غائباً كلياً، لكن لم نقدم كرة قدم جيدة، افتقدنا كل شيء، ضغطوا علينا بقوة وكثافة وأجواء ملعب أنفيلد لعبت أيضاً دورها، لم نستطع التغلب عليها".

وتوج برشلونة بلقب الدوري المحلي للعام الثاني على التوالي، ويمكنه أن يحصد الثنائية المحلية عندما يواجه فالنسيا غداً السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا.

لكن مثلما حدث الموسم الماضي بالخسارة في روما 0-3 بعد الانتصار 4-1 في برشلونة؛ ألقت الخسارة على أيدي ليفربول بظلالها على نجاح موسم برشلونة.