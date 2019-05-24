انت الان تتابع فالفيردي يعلق على حديث ميسي ومستقبله مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
فالفيريدي
أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أهمية تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا غدًا السبت، الذي سيجمع فريقه بفريق فالنسيا في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام على ملعب بينتو فيامارين. وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يعطي أهمية كبيرة لمباراة فالنسيا والفوز بهذه المباراة سيعطي الدافع للفريق وسيتوج ببطولة جديدة، مؤكدًا على أن الفريق قدم موسما رائعا، حتى مباراة ليفربول، لكن في المجمل ما فعله الفريق جيد للغاية، ويستهدف استكماله بالتتويج بالكأس غدًا.
وتطرق مدرب برشلونة خلال حديثه عن مباراة ليفربول والخسارة برياعية نظيفة وتأثيرها على مواجهة فالنسيا، قال: "عندما تتعرض لمثل هذه الهزيمة تتأثر نفسيًا بشكل كبير، لكن عليك أن تستفيق سريعًا من أجل العودة، ونحن الآن مقبلون على مباراة ستمنحنا لقبًا مهمًا". وعن مستقبله بمباراة الغد وإمكانية إقالته حال الخسارة،
وعن مستقبله بمباراة الغد وإمكانية إقالته حال الخسارة، أوضح: "لا أعتقد ذلك، أفكر فقط في اللقاء وكيفية الفوز به".
وواصل: "هذا يمكن أن يحدث لمارسيلينو مدرب فالنسيا، أو في مدريد، فقد غيروا 3 مدربين في موسم واحد".
وعن تصريحات ميسي، بأنه مستمر، قال: "لا أعلم لأنني لم أسمعه، لكننا جميعًا هنا نتحمل مسؤولية أي سقوط، ليس شخصًا بمفرده".
وأتم: "لا أتعرض لأي ضغوط، مادام احترم النادي عملي، ولا توجد أي شكاوى من الرئيس أو الإدارة".
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