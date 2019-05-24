ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

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أزمة جديدة تفجرت عقب إعلان لجنة المسابقات عن موعد مباريات الجولة الأخيرة واللقاءات المؤجلة، ما ترتب عليه اعتراض أكثر من ناد، ليتحرك اتحاد الكرة ويشكل لجنة لحل الأزمة

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.

قبل بدء الاجتماع ترددت أنباء عن وجود مقترحين سيتم مناقشتهما في الاجتماع، أولهما طلب تأخير معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا لعدة أيام لتتاح الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري. وتمثل المقترح الثاني في حصول الأهلي والزمالك على موافقة من جهاز المنتخب الوطني بتأجيل انضمام لاعبيهما

قبل بدء الاجتماع ترددت أنباء عن وجود مقترحين سيتم مناقشتهما في الاجتماع، أولهما طلب تأخير معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا لعدة أيام لتتاح الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري. وتمثل المقترح الثاني في حصول الأهلي والزمالك على موافقة من جهاز المنتخب الوطني بتأجيل انضمام لاعبيهما إلى معسكر الفراعنة ليخوضوا أكبر عدد من مباريات الدوري قبل كأس الأمم. الحضور



شهد الاجتماع حضور أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود، في حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، فيما غاب مندوب الزمالك لاعتراض رئيس القلعة البيضاء في وقت سابق على فكرة الاجتماع.طلب بتروجت



طلب بتروجت من اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الدوري الممتاز، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت. شهد الاجتماع حضور أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود، في حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، فيما غاب مندوب الزمالك لاعتراض رئيس القلعة البيضاء في وقت سابق على فكرة الاجتماع.طلب بتروجت من اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الدوري الممتاز، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت. ويحتل بتروجت المركز السادس عشر، وهو أقرب المراكز المؤدية إلى الهبوط برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والجونة وحرس الحدود. Advertisements تمسك الأهلي



«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا أن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عقب انتهاء الاجتماع. «متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا أن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عقب انتهاء الاجتماع. ويتبقى مباراتان للأهلي في الدوري أمام المقاولون العرب والقمة أمام الزمالك، فيما يتبقى للأخير خمس مباريات هي الأهلي والإسماعيلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة. قرارات الجبلاية



أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك غاب فيما حضر الثلاثي الآخر. أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك غاب فيما حضر الثلاثي الآخر. وقال شوبير: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات". وواصل نائب الجبلاية: "لن يتم إلغاء مسابقة كأس مصر وسيتم استكمالها، وتم تكليف عامر حسين بوضع تصور كامل للمسابقة على أن تستكمل عقب انتهاء الدوري، اتحاد الكرة يناقش الآن أن تتولى الأندية تحديد ملاعبها وأعداد جمهورها لأن هذا ليس اختصاص اتحاد الكرة، أدخلنا أنفسنا في أزمات لا تعنينا". واختتم نائب الجبلاية: "هناك أولوية للمنتخب الوطني، بالتأكيد سيكون هناك بعض المرونة من جانب جهاز المنتخب لكن هناك أولوية للمنتخب، ولا يمكن إرضاء جميع الأطراف لكن يمكن وضع حلول وسط لمحاولة عبور الأزمة، لن نواجه أزمات في القيد المحلي أو الإفريقي حال عدم إنهاء الدوري قبل أمم إفريقيا، حيث إن القيد المحلي في إيدينا، والقيد الإفريقي ممتد".



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