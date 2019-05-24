انت الان تتابع شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
اتحاد الكرة
أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
وواصل نائب الجبلاية: "لن يتم إلغاء مسابقة كأس مصر وسيتم استكمالها، وتم تكليف عامر حسين بوضع تصور كامل للمسابقة على أن تستكمل عقب انتهاء الدوري". وأردف شوبير: "اتحاد الكرة يناقش الآن أن تتولى الأندية تحديد ملاعبها وأعداد جمهورها لأن هذا ليس اختصاص اتحاد الكرة.. وأدخلنا أنفسنا في أزمات لا تعنينا". واستكمل
وأردف شوبير: "اتحاد الكرة يناقش الآن أن تتولى الأندية تحديد ملاعبها وأعداد جمهورها لأن هذا ليس اختصاص اتحاد الكرة.. وأدخلنا أنفسنا في أزمات لا تعنينا".
واستكمل نائب الجبلاية: "هناك أولوية للمنتخب الوطني، بالتأكيد سيكون هناك بعض المرونة من جانب جهاز المنتخب لكن هناك أولوية للمنتخب، ولا يمكن إرضاء جميع الأطراف لكن يمكن وضع حلول وسط لمحاولة عبور الأزمة".
وأتم أحمد شوبير: "لن نواجه أزمات في القيد المحلي أو الإفريقي حال عدم إنهاء الدوري قبل أمم إفريقيا، حيث إن القيد المحلي في إيدينا، والقيد الإفريقي ممتد".
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