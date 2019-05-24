الامارات | العنبري: واجهنا صعوبة في إخراج اللاعبين من أجواء فرحة الفوز بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: واجهنا صعوبة في إخراج اللاعبين من أجواء فرحة الفوز بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري صعوبة المباراة التي تجمع فريقه مع نظيره فريق الإمارات غدا السبت ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا الى أن إعداد الفريق للمباراة سيطرت عليه أجواء الفرح بعد الفوز بلقب الدوري وأنهم واجهوا صعوبة في إخراج اللاعبين من هذه الاجواء، مشددا على أهمية الفوز في هذه المباراة ومواصلة مسيرة النتائج الإيجابية، مؤكدا ثقته بقدر ة اللاعبين على تحقيق الفوز.

وقال في المؤتمر الصحفي “ندرك صعوبة المباراة أمام فريق يصارع من اجل البقاء في دوري الخليج العربي وقد واجهنا صعوبة في إخراج اللاعبين من أجواء الفرح بعد الفوز بدرع الدوري لكن خبرة اللاعبين ستساعدنا في التركيز خلال المباراة ".

وأكد العنبري أن متفائل بالمجموعة التي ستخوض المباراة، لافتا الى إحساس اللاعبين بالمسؤولية وأنه سعيد بهذا الامر.