شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان»: خايف على المنتخب.. وأتمنى خروج المصريين إلى الشوارع للاحتفال باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استرجع محمد زيدان، لاعب المنتخب الوطنى الأسبق، ذكرياته في بطولة أمم أفريقيا 2008، وذلك خلال مشاركته بمنتدى «شباب يدير شباب»، الذي نظمته وزارة الرياضة، بمركز شباب الجزيرة، أمس الأول، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقال «زيدان»: «رغم احترافى في الدوريات الأوروبية وما حققته من نجاحات وتسجيلى العديد من الأهداف الحاسمة، ولكن تبقى صناعتى هدف أبوتريكة، في نهائى بطولة أمم أفريقيا 2008، الأشهر والأهم في تاريخى».

وأضاف: «الجماهير تتذكر اللاعبين بأهدافهم الحاسمة، إلا أنهم يتذكروننى بتمريرتى لـ(أبوتريكة)، والتى قادت الفراعنة إلى أغلى الألقاب، خاصة أن مصر كلها كانت تشاهد المباراة في ذلك الوقت، والمنتخب كان يمر بظروف صعبة نتيجة الضغط الكاميرونى الرهيب، والذى كان متوقَّعًا معه تسجيل أهداف في مرمى الفراعنة».

وتابع «زيدان»: «مع الضغط الشديد على دفاعات الفراعنة، اضطر اللاعبون المصريون إلى الاكتفاء بتشتيت الكرة بعيدًا عن المرمى، وأحمد حسن قام بتطفيش إحدى الكرات، ولم يكن يتوقع مطلقًا أنه بهذه الكرة يقلب موازين المباراة، وحاولت استغلال سرعتى في ذلك الوقت، وضغطت على (سونج)، الذي كان العمر قد تقدم به وأصبح بطيئًا، وشاهد الجميع صراعنا على الكرة وتفوقى عليه».

وأشار إلى أن اللاعب المهارى أنانى بطبعه، خاصة إذا راوغ المدافع وكان قريبًا من المرمى، ورغم ذلك إحساسى بالمسؤولية جعلنى أُمرِّر الكرة، بعدما لمحت لاعبًا مصريًا بـ«تى شيرت» أحمر، قادمًا من الخلف، ولم أكن أعرف أنه (أبوتريكة) إلا بعد تسجيل هدفه، وهو ما جعله يعانقنى قائلًا: «قدمتَ لى أحلى هدية في حياتى».

وأوضح أن الفرحة كانت عارمة، خاصة أن المباراة كانت تسير في اتجاه الكاميرون، وأن تمريرته هي في الأساس من كرة بلغة الكرة «ميتة»، و«طفشها أحمد حسن، ولكنها صنعت أسطورة (زيدان وسونج)، التي أصبحت من أهم اللقطات المُدوَّنة في التاريخ الأفريقى».

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وكشف عن أن «سونج» حينما حضر حفل القرعة مؤخرًا، داعبنى قائلًا: «كلما قابلت مصريًا يُذكِّرنى بلقطة الكرة المشتركة معك، أكره هذه اللقطة، ولا أحب تذكرها».

ولفت «زيدان»: «لا يعلم الكثيرون أن مخالفتى تعليمات حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، في ذلك الوقت هي التي قادتنا إلى الفوز بالبطولة الأفريقية، فتعليمات (شحاتة) كانت واضحة بعدم بذل أي مجهود خلف أي كرة صعب اللحاق بها باعتبار ذلك إهدارًا للجهد، ولكنى في كرة (سونج) خالفت تعليمات (شحاتة)، وبذلت أقصى مجهود على كرة، كما قلت بلغة الكرة، (ميتة)، ونجحت في استخلاصها وتمريرها لـ(أبوتريكة) ليسجل هدف الفوز».

وأكد «زيدان» أنه لا يوجد أجمل من تمثيل المنتخب الوطنى وارتداء قميصه، وأنه سعيد بالفترة التي قضاها مع المنتخب، وأنه حالياً يتابع مثل كل المصريين الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية، وأنه سعيد بما يراه من إنجازات على المستوى الإنشائى والتنظيمى، وهو ما يؤكد أن البطولة ستخرج في أفضل صورة تليق بمكانة مصر وريادتها الأفريقية.

وواصل مهاجم المنتخب الأسبق: «مثلى مثل أي مصرى خايف على المنتخب، في ظل شراسة المنافسة، خاصة أن البطولة تُقام في الصيف، وبأكبر عدد من المنتخبات والنجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية، الذين لن يخافوا على أنفسهم كما كان يحدث حينما كانت تُقام البطولة في الشتاء، خاصة أن الدوريات الأوروبية انتهت».

وأعرب «زيدان» عن أمله في تتويج المنتخب باللقب وخروج الشعب المصرى بكامله إلى الشوارع للاحتفال بالتتويج، كما كان يحدث مع الجيل الذهبى، الذي نجح في حصد 3 بطولات على التوالى رسمت البسمة على شفاه الشعب المصرى.

وأكد فخره بمحمد صلاح، واحتفاظه بلقب «الهداف»، للعام الثانى على التوالى، في الدورى الإنجليزى، متمنيًا أن يتوج جهده الموسم الحالى بالفوز بلقب البطولة الأوروبية، وبعدها كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب مدرب يجيد قراءة اللاعب نفسيًا، ويُخرج أفضل ما لديه، وهو ما حدث معه شخصيًا حينما قام بتدريبه في ألمانيا، وهو ما يحدث حاليًا مع «صلاح» في ليفربول.

وطالب «زيدان» الشباب بعدم اليأس والإصرار على النجاح، خاصة أن التخلى عن الحلم أمر سهل، ولكن الصعب التمسك به وتحقيقه، مشيرًا إلى أنه كان لاعبًا مغمورًا في بورسعيد، وتم استبعاده، وبعد ذلك انتقل مع أسرته إلى الدنمارك ليعود مجددًا إلى الملاعب ويتألق وينتقل إلى الدورى الألمانى، لافتًا إلى أن حلمه بأن يصبح أفضل لاعب في العالم لم يتحقق، لكنه في الوقت نفسه صنع لنفسه اسمًا جيدًا، وحقق إنجازات في مجال كرة القدم، ويتمنى أن يجد الشباب في رحلة كفاحه مثالًا للتحدى والعزيمة.