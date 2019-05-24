شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الزمالك فى النهائى الأفريقى آخرهم «ستانلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير نادى الزمالك بشغف مباراة الإياب لنهائى الكونفيدرالية الأفريقية والذى يجمع فريقهم بنهضة بركان المغربى ببرج العرب بالإسكندرية مساء الأحد المقبل.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القارى على حساب بطل المغرب.

ونرصد فى السطور التالية هدافى الزمالك فى المباريات النهائية لبطولات الأندية الأفريقية.

البداية كانت عن طريق جمال عبدالحميد، مهاجم الزمالك الذى قص شريط أهداف الفريق بالمباريات النهائية لدورى الأبطال، فسجل برأسية رائعة هدف أبناء ميت عقبة الأول بشباك شوتنج ستارز النيجيرى بذهاب نهائى نسخة 1984، وعاد ليسدد ركلة جزاء ناجحة فى شباك الفريق النيجيرى ليحسم أبناء زامورا مواجهة القاهرة بهدفين دون رد.

ويتكفل المدافع النيجيرى «أوبينج» لفريق شوتنج ستارز فى تسجيل هدف بالنيران الصديقة فى لقاء العودة بلاجوس، ليحقق الزمالك اللقب ويتمكن من إحراز أول انتصار للأندية المصرية بالمباريات النهائية لدورى أبطال أفريقيا خارج حدود البلاد.

تعود الثنائيات مجددا لفريق نادى الزمالك بالمباريات النهائية لدورى الأبطال، ولكن هذه المرة عن طريق أيمن يونس، والذى قاد القلعة البيضاء للانتصار وسط الأهل والأنصار فى ذهاب نهائى دورى الأبطال نسخة 1986، بهز شباك أفريكا سبورت الإيفوارى بهدفين.

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ولم يتمكن الزمالك من إحراز ولو هدف وحيد فى لقاء العودة بأبيدجان فى خسارته بهدفين، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى تفتح ذراعيها لبطل مصر من أجل حصد اللقب الثانى والتربع على عرش القارة السمراء.

ويصوم مهاجمو الزمالك عن التهديف فى مواجهتى الدور النهائى لمسابقة 1993 أمام أشانتى كوتوكو الغانى، فيهيمن التعادل السلبى على لقائى القاهرة وكوماسى ويحسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح أيضا، عقب ماراثون طويل بين الفريقين فى تسديدها.

ويبلغ الزمالك الدور النهائى لدورى أبطال إفريقيا نسخة 1994، للمرة الثانية على التوالى، ولكن أحلامه تصطدم بالترجى التونسى، ويسجل عفت نصار هدفا شرفيا فى لقاء الإياب بملعب المنزة والخسارة بثلاثية عقب تعادل سلبى بالقاهرة، ليكون النهائى الوحيد الذى فشل بطل مصر فى حسمه لمصلحته.

وفى نهائى دورى الأبطال 1996، يضرب الزمالك موعدا جديدا أمام شوتنج ستارز النيجيرى فى سيناريو مكرر لنسخة 1984، ويسجل طارق مصطفى هدفا من ذهب، فى خسارة الأبيض بلاجوس بهدفين، ليسهل من مهمة بطل مصر فى لقاء الإياب بالقاهرة، وينجح الثنائى مدحت عبدالهادى وأيمن منصور فى تسجيل هدفى الزمالك فى مباراة العودة والتتويج، والتى حسمها الفريق المصرى بركلات الترجيح.

وفى مباراتى نهائى أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 2000 أمام كانون ياوندى الكاميرونى، يسجل الزمالك رباعية فى موقعة القاهرة بالذهاب حملت توقيع كل من حسام عبدالمنعم وطارق السعيد وعبدالحميد بسيونى وعبداللطيف الدومانى ولم يسجل الفريق الأبيض فى لقاء العودة بياوندى التى انتهت بالخسارة بهدفين وحمل الكأس.

فريق نادى الزمالك يواجه الرجاء المغربى بالدور النهائى على لقب دورى الأبطال بنسخة 2002، حيث يدين أصحاب الرداء الأبيض بالفضل لتامر عبدالحميد، لاعب خط وسط الفريق فى حسم مواجهة الإياب بالقاهرة بصاروخ مدوٍ فك من خلاله الطلاسم الدفاعية للمغاربة ومنح أبناء ميت عقبة التتويج الأخير باللقب، عقب تعادل سلبى حسم مواجهة الدار البيضاء فى الذهاب.

نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2016 يشهد تسجيل الزمالك هدفا وحيدا عن طريق لاعبه النيجيرى ستانلى أوهايتشى فى لقاء العودة ببرج العرب بالإسكندرية بشباك صن داونز الجنوب أفريقى عقب خسارة بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب.