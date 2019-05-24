شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يجتاح أندية الدوري.. وتهديدات بعدم استكمال المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر هانى أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، والأندية المشاركة في مسابقة الدورى الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية.

كانت أجواء الغضب قد اشتعلت داخل الوسط الكروى عقب إعلان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، موعد مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر المسابقة، حيث أعلنت جميع الأندية رفضها الموعد الجديد ومنها الأندية التي تتصارع على لقب المسابقة الأهلى والزمالك والأندية التي تعانى من شبح الهبوط للقسم الثانى وهى أندية الجونة وحرس الحدود والإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى وبتروجت ووادى دجلة، وأجمعت الأندية على أن الموعد الجديد وتحديد المنافسين قضى على مبدأ تكافؤ الفرص وطالبوا اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات بضرورة تعديل الموعد.

وفى رد فعل سريع عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمعرفة الرؤية الفنية للجهاز من جدول المباريات، والمواعيد المقترحة، وترتيب اللقاءات وتأثير الصراع في القمة والقاع على أهمية المباريات. وتردد بقوة أن الأهلى سيطالب بتأجيل مباراة المقاولون العرب لما بعد الانتهاء من منافسات بطولة الأمم الأفريقية، وهو ما جعل مرتضى منصور، رئيس الزمالك، يؤكد استعداد فريقه لمباراة الأهلى اليوم، وأن الزمالك قادر على خوض مباراة القمة قبل مواجهة فريق نهضة بركان في إياب نهائى البطولة الأفريقية ردا على مسؤولى القلعة الحمراء بشأن رفضهم خوض مباراة المقاولون المقرر لها الثلاثاء المقبل، وقال: «الأهلى هيلعب رغمًا عنه لقاء المقاولون، وأنه سبق أن تم تأجيل مباريات بالجملة للفريق الأحمر عندما كان يخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى ولم نعترض والآن يعترضون ويريدون عرقلة مسيرة الزمالك لأنه يلعب نهائى الكونفيدرالية».

فيما خاطب نادى بتروجت اتحاد الكرة صباح أمس الأول، وأكد رفضه خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، لعدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط جميع مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ونشر الفريق البترولى بيانا رسميا، جاء نصه كالتالى: «تعقيبًا على إصدار جدول الجولة الأخيرة، قرر نادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب، وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط كل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».

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ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون في نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.

ويرفض بتروجت بشكل قاطع استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقًا لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقًا لترتيب جدول الدورى يجب أن يلعب نادى المقاولون مباراته ضد الأهلى في بطولة الدورى أولًا قبل مواجهة بتروجت، وأيضًا لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل خوض الجولة الأخيرة.

وأعلن نادى حرس الحدود رفضه الرسمى موعد مباريات الجولة الأخيرة، في خطاب رسمى إلى اتحاد الكرة، وتمسك مجلس إدارة النادى العسكرى بخوض مباراة الزمالك أولا ثم يليها فريق بيراميدز بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المهددة بالهبوط.

وطالب حرس الحدود في خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة مبديا استعداده لتأجيل جميع المباريات حتى نهاية أمم أفريقيا.

وقال طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، إن فريقه لن يستكمل الدورى الممتاز في حال تطبيق الجدول الذي أعلنته لجنة المسابقات. وأضاف: النادى يتمسك بحقه في مواجهة الزمالك قبل مباراة بيراميدز، مشددا على أن الفريق بذل قصارى جهده طوال الموسم للبقاء في الدورى الممتاز ولا يجوز إجراء تلك التغييرات قبل مباراتين من انتهاء الدورى الممتاز.

وأكد «العشرى» أن «الحرس لن يواجه بيراميدز قبل أن نخوض مباراتنا مع الزمالك في الدورى وفقا لترتيب اللقاءات المنطقى وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، فالفريق الأبيض سيكون مرهقا عقب نهائى الكونفيدرالية».