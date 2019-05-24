شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحاته عن «التفويت» أمام الزمالك.. الإسماعيلي يتبرأ من «حناكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبرأ النادي الإسماعيلي من اللاعب محمد أسامة الشهير بـ«حناكة» بعد نشره تغريدة أثارت الجدل على حسابه عبر «تويتر» ألمح فيها إلى تفويت لاعبي الدراويش المباراة المقبلة للزمالك.

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وكتب الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنويه هام.. محمد أسامة الشهير بـ(حناكة) ليس على ذمة النادى الإسماعيلي منذ عدة أعوام وليس بقائمة الفريق وهو لا يمثل إلا رأيه الشخصي. يرجي تحري دقة المعلومات الرياضية».

نشر الإسماعيلي التنويه بعدما أثارت تغريدة لاعب الفريق السابق «حناكة» جدلًا كبيرًا، والتي نشرها عقب التعادل الإيجابي للدراويش أمام الاهلي مساء الأربعاء، والتي كتب فيها: «هما متضايقين علشان اتعادلنا معاهم اومال هيعملوا ايه لما نسيب ماتش الزمالك».

ووفقًا لمعلومات كتبها الإعلامي هاني حتحوت، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، فإن محمد حناكة كان انضم للإسماعيلي من السنبلاوين عام ٢٠١٥، وغادر بعدها بشهور إلى طنطا بيع نهائي، ثم الشرقية والأسيوطي والأوليمبي ومنه إعارة للمنصورة.