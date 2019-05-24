شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يعلن موعد تسليم ملاعب أمم أفريقيا لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الااتحاد المصري لكرة القدم، رئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، عن موعد تسليم الملاعب المستضيفة للبطولة، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: «الكاف سيتسلم ملاعب البطولة يوم 11 يونيو المقبل أي قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام».

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وأكمل: «الاتحاد الأفريقى أبدى إعجابه بكل الملاعب التي ستتواجد بالبطولة، هناك أعمال تطوير لا تزال جارية لكنها ستنتهى بنهاية هذا الشهر».

واختتم: «هناك ملعب وحيد جاهز على كافة الأصعدة هو الدفاع الجوي الذي تعرض لعمليات تجهيز شاملة منذ بداية هذا الموسم».

وتستضيف مصر بطولة الأمم الافريقية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، على استادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.