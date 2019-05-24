شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يدعم هجومه ثالث هدافي الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) في أولى صفقات الميركاتو الصيفي لنادي النصر، وقعت الإدارة رسمياً مع مهاجم نادي نجران صالح آل عباس، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات، يذكر بأن آل عباس هو ثالث هدافي دوري الأمير

في أولى صفقات الميركاتو الصيفي لنادي النصر، وقعت الإدارة رسمياً مع مهاجم نادي نجران صالح آل عباس، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات، يذكر بأن آل عباس هو ثالث هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 17 هدفاً والأول من الهدافين السعوديين في الدرجة الأولى.

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