الجوهر والمعيوف يكرمان أبطال الأكاديمية الأوروبية

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) اختتمت الأكاديمية الأوروبية لكرة القدم بالرياض دورتها الرمضانية والموسم الرياضي الحالي بمشاركة عدد من الفرق التي ضمت لاعبين بمختلف الفئات السنية. اختتمت الأكاديمية الأوروبية لكرة القدم بالرياض دورتها الرمضانية والموسم الرياضي الحالي بمشاركة عدد من الفرق التي ضمت لاعبين بمختلف الفئات السنية. وتوَّج المستشار الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر الجوهر وحارس المنتخب الوطني ونادي الهلال الكابتن عبدالله المعيوف وبحضور العديد من اللاعبين السابقين والمدربين الوطنيين الفرق الفائزة في البطولة والموسم الرياضي، وتم تقديم جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب. وأكد المشرف على الأكاديمية بندر الدهش أن الأكاديمية شهدت هذا الموسم العديد من البطولات لمختلف الفئات السنية، والتي جاءت بهدف تطوير القدرات الفنية وصقل المواهب الكروية، مبيناً سعيهم إلى المساهمة في تقديم تلك المواهب إلى الأندية والمنتخبات السنية، إضافة إلى استغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع.



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