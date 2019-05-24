شكرا لقرائتكم خبر عن الرشيد لـ "الخليج 365" : «تطمنوا ما فيني إلا العافية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

بعد انتشار أقاويل حول عودة آلام القلب للاعب خالد الرشيد، تواصلت "الخليج 365" مع لاعب الهلال السابق، الذي نفى بشدة الشائعات التي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) التي رددت بأنه يرقد في أحد مستشفيات الرياض

كونه يعاني من أعراض صحية صعبة، فكشف لنا في تصريحه «ولله الحمد أنا بخير وعافية، ولا أشكو من شيء، وخبر دخولي المستشفى غير صحيح وعار عن الصحة تماما، وأنا بحالة صحية جيدة ولله الحمد، وأتمنى التحري بنقل مثل هذه الأخبار فكل إنسان لديه أهل وأصحاب تقلقهم مثل هذه الأخبار».

وأضاف ضاحكا: «أحسن ما في هذه الشائعة حصولي على الدعاء من الناس، وهذه الشائعة رغم أنها شينة لكن فيها شيء زين».