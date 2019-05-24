شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يطلبون 1000 تذكرة إضافية من مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لاعبو الزمالك يطلبون 1000 تذكرة إضافية من مرتضى منصور

طالب لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مرتضى منصور رئيس النادي توفير عدد من التذاكر الإضافية بعدما حصلوا قبل أيام على ألف تذكرة لحضور أسرهم مباراة النهائى الإفريقى.

وطلب الفريق 1000 تذكرة إضافية خاصة وأن كل فرد لم يستطع الحصول على أكثر من 15 تذكرة فى الوقت الذى يطالب فيه اللاعبين عدد أكبر خاصة وان بعد المقربين منهم طلبوا توسطهم للحصول على تذاكر لماسندتهم فى المباراة ما جعلهم يتقدمون بطلب لرئيس النادي.

Advertisements

ويلتقى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما بعد غداً الأحد فى تمام العاشرة مساءًا على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع، وذلك في اياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وخسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالملعب البلدى بمدينة بركان.